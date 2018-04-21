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Эдсон Барбоса — Кевин Ли: прямая онлайн трансляция UFC Fight Night 128
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Эдсон Барбоса — Кевин Ли: прямая онлайн трансляция UFC Fight Night 128 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC Fight Night 128 в Атлантик-Сити (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Кевин Ли (16-3) — Эдсон Барбоса (19-5)
Фрэнки Эдгар (22-6-1) — Каб Суонсон (25-8)
Чейз Шерман (11-4) — Джастин Уиллис (6-1)
Тьяго Сантос (17-5) — Дэвид Бранч (21-4)
Элджемейн Стерлинг (14-3) — Бретт Джонс (15-0)
Джим Миллер (28-11) — Дэн Хукер (15-7)
Начало трансляции основного карда (22 апреля) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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