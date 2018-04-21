Эдсон Барбоса — Кевин Ли: прямая онлайн трансляция UFC Fight Night 128

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC Fight Night 128 в Атлантик-Сити (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Фрэнки Эдгар (22-6-1) — Каб Суонсон (25-8)

Тьяго Сантос (17-5) — Дэвид Бранч (21-4)

Элджемейн Стерлинг (14-3) — Бретт Джонс (15-0)

Начало трансляции основного карда (22 апреля) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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