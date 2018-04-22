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Ли победил Барбозу, Эдгар — Суонсона на турнире UFC Fight Night 128
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Ли победил Барбозу, Эдгар — Суонсона на турнире UFC Fight Night 128 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В ночь с 21 на 22 апреля в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 128. Два главных боя вечера: Фрэнки Эдгар — Каб Суонсон и Эдсон Барбоза — Кевин Ли.
Эдгар доказал всем поклонникам UFC, что отошёл от сокрушительного нокаута в поединке с Брайаном Ортегой, и победил Суонсона единогласным решением судей.
Ли, проваливший официальную категорию взвешивания, из-за чего бой состоялся в промежуточной категории, с первых минут захватил инициативу в поединке и доминировал вплоть до конца третьего раунда.
В конце третьего раунда Барбоза фирменной «вертушкой» потряс Ли, но американец дотерпел до гонга, чтобы после паузы снова вернуть себе преимущество.
Сильнейшая гематома не позволила Барбозе завершить поединок — бой был остановлен в середине пятого раунда. Победа техническим нокаутом присуждена Кевину Ли.
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 Ещё 6 источников 
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