22 апреля в Атлантик-Сити (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC FIGHT NIGHT 128. «Советский спорт» дает прогноз на главный поединок бойцовского шоу, в котором встретятся американец Кевин Ли и бразилец Эдсон Барбоза. Кевин Ли (США, 16-3) — Эдсон Барбоза (Бразилия, 19-5)
— Хедлайнером турнира станет американец Кевин Ли, который в последнее время часто «наезжает» на Хабиба Нурмагомедова и выпрашивает у UFC бой против него на территории России. Это может случиться, но не сейчас и не в 2018 году. Для начала Ли должен пройти Эдсона Барбозу, который свой последний поединок с разгромом проиграл Нурмагомедову. Но не стоит считать, что бразилец — мешок. Этот боец — первоклассный ударник, который вырубил не одного соперника. Проигравший в бою Ли — Барбоза откатится далеко вниз в рейтинге. Победитель вмешается в гонку за поясом.
Прогноз: победа Ли единогласным решением судей.