Пять последних поединков Фрэнка Мира (видео)

29 апреля в США состоится турнир Bellator 198. В рамках четвертьфинала Гран-при тяжеловесов россиянин Федор Емельяненко проведет бой против американца Фрэнка Мира.

Вспоминаем пять последних поединков соперника Последнего императора.

Турнир: UFC 169 — Barao vs. Faber 2 Дата: 1 февраля 2014 года Соперник: Алистар Оверим (Голландия) Результат боя: победа Оверима единогласным решением судей.

Турнир: UFC Fight Night 61 — Bigfoot vs. Mir Дата: 22 февраля 2015 года Соперник: Антонио Силва (Бразилия) Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.

Турнир: UFC Fight Night 71 — Mir vs. Duffee Дата: 15 июля 2015 года Соперник: Тодд Даффи (США) Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.

Турнир: UFC 191 — Johnson vs. Dodson 2 Дата: 5 сентября 2015 года Соперник: Андрей Орловский (Белоруссия) Результат боя: победа Орловского единогласным решением судей.