Ещё
Пять последних поединков Фрэнка Мира (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять последних поединков Фрэнка Мира (видео) 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
29 апреля в США состоится турнир Bellator 198. В рамках четвертьфинала Гран-при тяжеловесов россиянин Федор Емельяненко проведет бой против американца Фрэнка Мира.
Вспоминаем пять последних поединков соперника Последнего императора.
Турнир: UFC 169 — Barao vs. Faber 2 Дата: 1 февраля 2014 года Соперник: Алистар Оверим (Голландия) Результат боя: победа Оверима единогласным решением судей.
Турнир: UFC Fight Night 61 — Bigfoot vs. Mir Дата: 22 февраля 2015 года Соперник: Антонио Силва (Бразилия) Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.
Турнир: UFC Fight Night 71 — Mir vs. Duffee Дата: 15 июля 2015 года Соперник: Тодд Даффи (США) Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.
Турнир: UFC 191 — Johnson vs. Dodson 2 Дата: 5 сентября 2015 года Соперник: Андрей Орловский (Белоруссия) Результат боя: победа Орловского единогласным решением судей.
Турнир: UFC Fight Night 85 — Hunt vs. Mir Дата: 19 марта 2016 года Соперник: Марк Хант (Новая Зеландия) Результат боя: победа Ханта нокаутом в первом раунде.
SovSport.Ru: последние новости
Шанс на миллион. 12 российских бойцов участвуют в новом турнире по ММА в США Порье и Гейтжи устроят войнушку, а Салихов может впервые победить в UFC Артем Левин: Отдых прошел в спаррингах с Диасом, Хендерсоном и Орловским
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП79
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем20
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
В сборной России по хоккею все плохо20
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение