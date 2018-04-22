Ли: пришло время боя с Хабибом

Боец UFC Кевин Ли поделился впечатлениями от победы над Эдсоном Барбозой на турнире UFC Fight Night 128, а также поделился дальнейшими карьерными планами.

«Чувствовал, что могу провести в октагоне даже больше пяти раундов. Что касается попадания Барбозы, то это было очень больно, в Эдсоне есть взрывная смесь. Дальнейшие планы? Народ, пришло время боя с Хабибом», — приводит слова Ли официальная страница MMA Fighting в «Твиттере».