Ещё
Ли: пришло время боя с Хабибом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ли: пришло время боя с Хабибом 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Vringe.com
Боец UFC Кевин Ли поделился впечатлениями от победы над Эдсоном Барбозой на турнире UFC Fight Night 128, а также поделился дальнейшими карьерными планами.
«Чувствовал, что могу провести в октагоне даже больше пяти раундов. Что касается попадания Барбозы, то это было очень больно, в Эдсоне есть взрывная смесь. Дальнейшие планы? Народ, пришло время боя с Хабибом», — приводит слова Ли официальная страница MMA Fighting в «Твиттере».
Ли занимает шестое место в рейтинге UFC в лёгком весе. В минувшем году он провёл бой за звание временного чемпиона промоушена с Тони Фергюсоном, досрочно уступив ему в третьем раунде.
Чемпионат.com: последние новости
Барбоза — Ли, Эдгар — Суонсон, Бронер — Варгас — 21 апреля. Хабиб ждёт боя с Макгрегором, на Мейвезера напали — обзор новостей недели. Э.Альварес: не думаю, что Макгрегор достаточно силён, чтобы противостоять Хабибу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси5
Шипулин подхватил болезнь поцелуев1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба заплатил за игру с «Зенитом»11
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение100
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение