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Холлоуэй–Ортега и Энганну–Льюис на UFC 226 — СМИ
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Холлоуэй–Ортега и Энганну–Льюис на UFC 226 — СМИ 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Как сообщает MMAFighting и подтверждают многие другие источники, в рамках масштабного турнира UFC 226, который пройдёт 7 июля в Лас-Вегасе (США), чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй (19-3) проведёт защиту против Брайана Ортеги (14-0), а бывший претендент на пояс в тяжёлой категории Фрэнсис Энганну (11-2) сразится с Дерриком Льюисом (19-5).
Оба боя в прошлом году Холлоуэй выиграл у Жозе Алдо, сначала став «временным» чемпионом, а потом отстояв титул уже в ранге полноправного чемпиона. В обоих случаях он останавливал бразильца в 3-м раунде. В марте этого года Макс должен был провести защиту против Фрэнки Эдгара, но получил травму. В итоге Эдгар согласился выйти против Ортеги и был нокаутирован в первом раунде.
Энганну боролся за титул в январе и был обыгран по очкам Стипе Миочичем. Льюис крайний бой выиграл (КО 3) у Марцина Тыбуры в феврале.
Главным событием UFC 226 станет бой действующего обладателя чемпионского звания в тяжёлом весе Миочича, который проведёт защиту против чемпиона в полутяжёлом дивизионе Даниэля Кормье.
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