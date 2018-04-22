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Хабиб Нурмагомедов приглашает гостей посетить чемпионат Европы по спортивной борьбе
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Хабиб Нурмагомедов приглашает гостей посетить чемпионат Европы по спортивной борьбе 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Хабиб Нурмагомедов приглашает гостей посетить чемпионат Европы по спортивной борьбеНовоиспеченный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором приглашает всех гостей республики посетить предстоящий чемпионат Европы.
«Не обязательно, чтобы вы в нем участвовали. Можете просто приехать, посмотреть, соберутся лучшие борцы континента. Будем рады всех видеть», — сказал Нурмагомедов.
Именитый боец смешанного стиля также сфотографировался с табличкой в поддержку чемпионата Европы, став тем самым участником популярного флешмоба.
Также Нурмагомедов сообщил, что и сам посетит чемпионат и будет болеть за своих.
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