Хабиб Нурмагомедов приглашает гостей посетить чемпионат Европы по спортивной борьбе

Хабиб Нурмагомедов приглашает гостей посетить чемпионат Европы по спортивной борьбеНовоиспеченный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором приглашает всех гостей республики посетить предстоящий чемпионат Европы.

«Не обязательно, чтобы вы в нем участвовали. Можете просто приехать, посмотреть, соберутся лучшие борцы континента. Будем рады всех видеть», — сказал Нурмагомедов.

Именитый боец смешанного стиля также сфотографировался с табличкой в поддержку чемпионата Европы, став тем самым участником популярного флешмоба.

Также Нурмагомедов сообщил, что и сам посетит чемпионат и будет болеть за своих.