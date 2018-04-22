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UFC: Кевин Ли избил и остановил Эдсона Барбосу
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UFC: Кевин Ли избил и остановил Эдсона Барбосу 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Атлантик-Сити, США. Американский легковес Кевин Ли (17-3) закрыл прошлогоднее поражение от Тони Фергюсона, одержав победу над бразильцем Эдсоном Барбосой (19-6), который вышел в октагон после фиаско в бою с Хабибом Нурмагомедовым, в главном поединке турнира UFC Fight Night 128.
Уже через 40 секунд после начала боя Ли перевёл Барбосу на покрытии и приступил к беспощадному избиению, вколотив в голову бразильца множество чувствительных попаданий. Тем не менее, Эдсон продержался до перерыва.
Во второй пятиминутке Барбоса выстоял на ногах уже дольше минуты, но вновь позволил Кевину сблизиться, оттеснить себя к сетке и стащить на канвас. Ли продолжал избивать бразильца, но уже не так откровенно, как на старте боя.
В третьем раунде Барбоса едва не вырубил Ли «вертушкой» в голову. Американца конкретно повело, но он спасся в клинче, из которого вновь перевёл Эдсона вниз. На этот раз бразильцу удалось подняться, и до конца пятиминутки бойцы с переменным успехом выясняли отношения в стойке.
Начало четвёртого раунда прошло в жёстком обмене ударами, в котором досталось обоим. И вновь Кевину удался тэйкдаун, но на покрытии с его стороны уже было больше контроля, чем ударов.
В заключительном, пятом отрезке Барбоса принялся жёстко охаживать американца мидл-киками, но при этом пропускал много прямых в голову, что усугубляло его обширные гематомы и рассечения. В итоге, после борьбы у сетки, рефери остановил бой и отправил бразильца на осмотр к доктору. Врач почти сразу принял решение: Эдсон продолжать бой не в состоянии.
Победа Ли техническим нокаутом.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ли-Барбоса (появится позже)
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