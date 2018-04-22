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Видео боя: Фрэнки Эдгар — Каб Суонсон II
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Видео боя: Фрэнки Эдгар — Каб Суонсон II 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC Fight Night 128 по правилам ММА между Фрэнки Эдгаром и Кабом Суонсоном, который состоялся 21 апреля 2018 года в Атлантик-Сити (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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