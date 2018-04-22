Двалишвили: не знаю, почему победу отдали Саймону. Чувствовал, что победил

Боец UFC Мераб Двалишвили прокомментировал поражение в бою с Рикки Саймоном на турнире UFC Fight Night 128 в Атлантик-Сити.

«Саймон провёл приём и я не мог пошевелиться. Я просто ждал, потому что времени до конца боя оставалось немного. Когда прозвучал сигнал об окончании схватки, я был очень уставший и остался лежать. Я знал, что победил. Доктора мне сказали продолжать лежать. Не знаю, почему победу отдали Саймону. Я чувствовал, что победил в бою, но никак не проиграл», — приводит слова бойца MMA Fighting.

В ходе боя с Саймоном Двалишвили владел преимуществом, но за 50 секунд до завершения встречи Рикки удалось провести тейкдаун и обездвижить соперника. Всё это время Мераб пытался избавиться от захвата и сумел дождаться финальной сирены. Тем не менее, уже после того как она прозвучала рефери поединка зафиксировал победу Саймона удушающим приёмом.

Видео финальных секунд схватки между Двалишвили и Саймоном можно посмотреть на официальном канале FOX Sports: UFC в «Твиттере».