Бывший рестлер получил бой UFC и недоумение фанатов MMA

Филлип Джек Брукс, известный по своим выступлением в профессиональном рестлинге под именем Си Эм Панк, изображен на промо-постере предстоящего события Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), что вызвало негодование любителей смешанных единоборств (MMA). Постер был размещен на официальном Twitter-аккаунте UFC.

Исходя из постера, бой бывшего рестлера и Майка Джексона станет главным боем вечера в полусреднем весе. Подобный выбор организаторов соревнований вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

«Было неплохо, пока не увидел Си Эм Панка», — отметил пользователь lucasp0195.

«Единственная причина появления Панка и Джексона в том, что Панк принесет им кучу денег, фанаты рестлинга захотят на это посмотреть», — заметил am31924.

«Бойцы с рекордом 0-1 сумели попасть на постер. У меня все», — написал ClemsonNyC.

Си Эм Панк дебютировал в UFC два года назад. Бой против Майки Гэлла закончился для бывшего рестлера в первом раунде. С тех пор Си Эм Панк не провел ни одного поединка MMA.