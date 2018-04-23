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Бывший рестлер получил бой UFC и недоумение фанатов MMA
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Бывший рестлер получил бой UFC и недоумение фанатов MMA 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Постер UFC 225, Twitter-аккаунт UFC
Филлип Джек Брукс, известный по своим выступлением в профессиональном рестлинге под именем Си Эм Панк, изображен на промо-постере предстоящего события Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), что вызвало негодование любителей смешанных единоборств (MMA). Постер был размещен на официальном Twitter-аккаунте UFC.
Исходя из постера, бой бывшего рестлера и Майка Джексона станет главным боем вечера в полусреднем весе. Подобный выбор организаторов соревнований вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.
«Было неплохо, пока не увидел Си Эм Панка», — отметил пользователь lucasp0195.
«Единственная причина появления Панка и Джексона в том, что Панк принесет им кучу денег, фанаты рестлинга захотят на это посмотреть», — заметил am31924.
«Бойцы с рекордом 0-1 сумели попасть на постер. У меня все», — написал ClemsonNyC.
Си Эм Панк дебютировал в UFC два года назад. Бой против Майки Гэлла закончился для бывшего рестлера в первом раунде. С тех пор Си Эм Панк не провел ни одного поединка MMA.
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