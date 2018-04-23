Кровь, боль, панкратион: в Салехарде прошел турнир по смешанным единоборствам (ФОТО)

В субботу, 21 апреля, в салехардском центре культуры и спорта «Геолог» провели турнир по смешанным единоборствам. Участвовали тридцать три спортсмена: девятнадцать из Салехарда, десять из Лабытнанги и четверо из Воркуты.

За этот античный вид спорта в Салехарде взялись недавно. В сентябре организовали первые городские соревнования, в декабре — окружной турнир. С тех пор единоборства стали постоянными.

В финале в самой тяжёлой весовой категории до 93 килограммов в октагоне сошлись Дмитрий Кудрин из салехардского клуба ММА «Орион» и Владислав Бурлак из федерации армейского рукопашного боя Лабытнанги.

В непростом поединке победил Дмитрий, за что получил приз от главы администрации Салехарда — 25 тысяч рублей. Владиславу за второе место было дано 15 тысяч. Аналогичные призы заслужили спортсмены в других весовых категориях.