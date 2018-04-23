Нурмагомедов определился со следующим боем

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует провести защиту чемпионского пояса в ноябре или декабре. Об этом сообщает «Чемпионат».

Боец подчеркнул, что не будет выбирать себе соперников и встретиться с любым из них.

«Лёгкий дивизион всегда был самым конкурентным в UFC. В данный момент ситуация очень накалённая, есть Конор, есть Тони, есть Порье, Ли и Альварез, каждый из них хорош по-своему», — сказал Нурмагомедов, добавив, что никогда не выбирал соперников и «дрался с тем, с кем предлагали».

Боец сказал, что согласится с тем решением, которое примет UFC.

В апреле Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Для российского бойца эта победа стала 26-й в карьере. На его счету нет ни одного поражения.