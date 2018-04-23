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Нурмагомедов определился со следующим боем
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Нурмагомедов определился со следующим боем 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует провести защиту чемпионского пояса в ноябре или декабре. Об этом сообщает «Чемпионат».
Боец подчеркнул, что не будет выбирать себе соперников и встретиться с любым из них.
«Лёгкий дивизион всегда был самым конкурентным в UFC. В данный момент ситуация очень накалённая, есть Конор, есть Тони, есть Порье, Ли и Альварез, каждый из них хорош по-своему», — сказал Нурмагомедов, добавив, что никогда не выбирал соперников и «дрался с тем, с кем предлагали».
Боец сказал, что согласится с тем решением, которое примет UFC.
В апреле Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Для российского бойца эта победа стала 26-й в карьере. На его счету нет ни одного поражения.
Предыдущим чемпионом UFC в легком весе был ирландец Конор Макгрегор. За несколько дней до боя Нурмагомедова Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал россиянин и другие бойцы. Причиной нападения называли конфликт между Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрерора Артемом Лобовым.
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