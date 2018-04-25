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Тейшейра и Латифи сразятся на турнире UFC в Гамбурге — СМИ
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Тейшейра и Латифи сразятся на турнире UFC в Гамбурге — СМИ 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Как сообщает Sherdog со ссылкой на многочисленные источники, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра (27-6) и Илир Латифи (14-5) из Швеции проведут поединок на турнире UFC Fight Night 134, который состоится 22 июля в Гамбурге (Германия).
В 2017 году Тейшейра трижды выходил в октагон и добился двух побед над Джаредом Каннонье (UD 3) и Мишей Циркуновым (ТКО 1). Между этими боями он был нокаутирован в 5-м раунде Александром Густафссоном.
Латифи после поражения (КО 2) от Райана Бэйдера в сентябре 2016 года одержал две победы, справившись с Тайсоном Педро (по очкам) и Овинсом Сен-Прю (удушающим приёмом в первом раунде).
Главным событием UFC Fight Night 134 заявлен бой в этой же категории между Волканом Оздемиром и Маурисио Руа.
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