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Боец Мирзаев травмировал пах
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Боец Мирзаев травмировал пах 

News.ru 1 час назад
Российский боец ММА Расул Мирзаев хотел бы провести свой первый бой под эгидой АСВ в отличной форме, однако недавно он потянул паховые связки.
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