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Нурмагомедов посетит бой Емельяненко
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Чемпион UFC Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге 

ТАСС 5 часов назад
Фото: USA Today Sports
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетит поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, который пройдет 5 мая в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщили в промоутерской компании RCC Boxing.
"Российский боец ММА, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Екатеринбург на турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship, который пройдет в КРК "Уралец" 5 мая. Хабиб Нурмагомедов принял приглашение и станет почетным гостем турнира. Предполагается, что Хабиб проведет в Екатеринбурге два дня и посетит не только турнир, но и Академию единоборств. Вместе с ним Екатеринбург посетит его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов", — говорится в сообщении.
Александр Емельяненко 5 мая в Екатеринбурге проведет поединок против бразильца Габриэля Гонсаги. Брат Федора Емельяненко, Александр возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. В конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел три боя и во всех одержал победы досрочно, всего в активе россиянина 26 побед и семь поражений.
Гонсага — бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Последний поединок Гонсага провел в 2016 году, уступив американцу Деррику Льюису. Всего на счету 38-летнего бразильца 17 побед и 11 поражений.
Нурмагомедов завоевал пояс UFC в легком весе в начале апреля, победив американца Эла Яквинту решением судей. Всего на счету россиянина 26 побед и ни одного поражения в ММА.
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