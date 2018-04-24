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Макс Холлоуэй: Сколько можно спускать все Макгрегору с рук?
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Макс Холлоуэй: Сколько можно спускать все Макгрегору с рук? 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, у российского бойца Артема Лобова возник конфликт с Нурмагомедовым, после которого Лобов в компании Конора Макгрегора и других членов его команды совершил нападение на автобус с бойцами UFC, где находился уроженец Дагестана.
«Я был в другом автобусе. Я не видел МакГрегора. Но люди начали кричать: «Конор! Это Конор!» Я его увидел уже потом на видео. Он вытворял какие-то дикие вещи.
Это было сумасшествие — я такого не приемлю. Ведь люди делают то, что делают другие. Дэйна Уайт отнесся к этой ситуации слишком спокойно. Мол, дерьмо случается. Но это было дико. А если бы он ворвался на пресс-конференцию? Это было бы еще хуже. Сколько можно спускать все этому парню с рук?
Я не думаю, что он хотел повредить автобус. Думаю, он был удивлен, что разбил окно, потому что он сначала схватился за металлический бак, но потом поставил его на место и взял легкий пластиковый.
Конор пересек грань, но это не мое дело. Я переживаю за других бойцов — Рэй Борг и Майкл Кьеза пропустили свои бои. Это безумие!», — цитирует Холлоуэя MMA Fighting.
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