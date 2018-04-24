Ещё
Боец MMA Джефф Монсон начнет тренировать детей в Красногорске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боец MMA Джефф Монсон начнет тренировать детей в Красногорске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» проведет свой первый ознакомительный семинар, практикум и автограф‐сессию в спортивно‐оздоровительном комплексе Опалиха 25 апреля.
В комплексе состоится открытая тренировка, на которую может прийти любой желающий, с любым уровнем подготовки.
Легендарный боец смешанного стиля Джефф Монсон открывает собственную секцию единоборств. Теперь он не только живет, но и работает в Красногорске. Здесь же он планирует построить дальнейшую спортивную карьеру, а также содействовать развитию детского спорта.
Боец, имеющий гражданство России и США, проведет также фото— и  автограф-сессиию. Начало детского семинара (до 14 лет) запланировано на 18:00, взрослого (от 14 лет) — на 20:00, предварительная регистрация на мероприятие — обязательна.
Несколько дней назад Монсон провел закрытую тренировку и мастер‐класс для юниров в  Наро-Фоминске
360tv.ru: последние новости
Ушел из жизни легендарный рестлер Бруно Саммартино Подмосковные ученики Монсона в будущем могут прийти на смену Емельянко и Нурмагомедову ‐ Терюшков Знаменитый марафонец умер во время забега
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио9
Аршавин зажигает в Казахстане16
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение