Боец MMA Джефф Монсон начнет тренировать детей в Красногорске

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» проведет свой первый ознакомительный семинар, практикум и автограф‐сессию в спортивно‐оздоровительном комплексе Опалиха 25 апреля.

В комплексе состоится открытая тренировка, на которую может прийти любой желающий, с любым уровнем подготовки.

Легендарный боец смешанного стиля Джефф Монсон открывает собственную секцию единоборств. Теперь он не только живет, но и работает в Красногорске. Здесь же он планирует построить дальнейшую спортивную карьеру, а также содействовать развитию детского спорта.

Боец, имеющий гражданство России и США, проведет также фото— и автограф-сессиию. Начало детского семинара (до 14 лет) запланировано на 18:00, взрослого (от 14 лет) — на 20:00, предварительная регистрация на мероприятие — обязательна.

Несколько дней назад Монсон провел закрытую тренировку и мастер‐класс для юниров в Наро-Фоминске