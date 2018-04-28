Российский боец Магомедшарипов надеется получить пояс чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов получил возможность подержать пояс чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова . Делясь своими впечатлениями, он выразил надежду в будущем завоевать титул.

"Я был чемпионом лиги АСВ, так что держать чемпионский пояс мне не в новинку. Другое дело, что это пояс лучшей престижной ММА-организации в мире, который к тому же в этот вечер завоевал мой брат и земляк Хабиб Нурмагомедов. Надеюсь, что когда-нибудь и у меня будет такой же", — цитирует Магомедшарипова RT.