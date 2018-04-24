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Жакаре Соуза заявил, что выиграет два боя и станет чемпионом UFC
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Жакаре Соуза заявил, что выиграет два боя и станет чемпионом UFC 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бразильский средневес UFC Роналдо «Жакаре» Соуза (25-5) настроен уже в скором времени посягнуть на чемпионский титул, принадлежащий австралийцу Роберту Уиттакеру. Соуза уверен, что стать первым претендентом он сможет в случае победы над американцем Келвином Гастелумом (14-3) в поединке, который состоится 12 мая и станет со-главным событием турнира UFC 224 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
«Если проанализировать ситуацию, лучше варианта просто нет, — заявил Жакаре в интервью MMAFighting. — Крис Уайдман травмирован и не может драться, а мы с Гастелумом проведём бой друг с другом. Я вам вот что скажу: через два боя с стану чемпионом UFC в среднем весе. Никакого неуважения, просто я уверен в себе. Я работаю для этого, я верю в это, и этому суждено случиться. Бой с Кевином не будет простым, но я здесь для того, чтобы побеждать всех, и я выиграю два поединка, чтобы стать чемпионом UFC».
Добавим, что Уиттакер (19-4) следующую защиту проведёт 9 июня на UFC 225 в Чикаго (США) против Йоэля Ромеро (13-2). Примечательно, что победы над Соузой (ТКО 2) и Ромеро (UD 5) значатся в послужном списке Роберта последними друг за другом.
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