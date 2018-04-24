Ещё
Фрэнк Мир: «Емельяненко допускает ошибки, которые себе не позволяют и новички»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фрэнк Мир: «Емельяненко допускает ошибки, которые себе не позволяют и новички» 

SPORT24.ru 1 час назад
Американский тяжеловес Фрэнк Мир рассказал о технических проблемах, которые есть у его будущего соперника Федора Емельяненко.
"Уверен, Федор по-прежнему хорош в том, что позволило ему выступать на высоком уровне, но у него мало опыта боев в клетке. Во время тренировок его ничего не ограничивает, там только маты. Считаю, такое упущение станет для него проблемой. Если не ошибаюсь, его рекорд в клетке — 2 победы и 4 поражения.
Его проблема в том, что он не прошел испытание успехом. Федора считали непобедимым, пока его не нокаутировали. Емельяненко тяжело чему-то учиться. О нем можно сказать много хорошего, но меняется ли его стиль? Я вижу, что у него нет уверенности. Он тренируется там, где только маты, и из-за этой ошибки проигрывает. Федор допускает такие ошибки в клетке, которые не позволяют себе и новички", — сказал Мир в эфире программы MMAHour.
Напомним, Емельяненко и Мир проведут поединок между собой 29 апреля в рамках турнира Bellator 198.
SPORT24.ru: последние новости
Ф. Емельяненко: "Готовясь к бою с Миром, много времени уделил тренировкам в партере" Ивелин Попов считает, что Хабиб сильнее Макгрегора Грузинский боец не сдался, рискуя лишиться жизни. Но у него отобрали победу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка5
Как подросток убил российскую чемпионку152
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение