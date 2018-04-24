Фрэнк Мир: «Емельяненко допускает ошибки, которые себе не позволяют и новички»

"Уверен, Федор по-прежнему хорош в том, что позволило ему выступать на высоком уровне, но у него мало опыта боев в клетке. Во время тренировок его ничего не ограничивает, там только маты. Считаю, такое упущение станет для него проблемой. Если не ошибаюсь, его рекорд в клетке — 2 победы и 4 поражения.

Его проблема в том, что он не прошел испытание успехом. Федора считали непобедимым, пока его не нокаутировали. Емельяненко тяжело чему-то учиться. О нем можно сказать много хорошего, но меняется ли его стиль? Я вижу, что у него нет уверенности. Он тренируется там, где только маты, и из-за этой ошибки проигрывает. Федор допускает такие ошибки в клетке, которые не позволяют себе и новички", — сказал Мир в эфире программы MMAHour.

Напомним, Емельяненко и Мир проведут поединок между собой 29 апреля в рамках турнира Bellator 198.