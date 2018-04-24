К. Гаджиев: «В нападении Макгрегора на автобус UFC нет минусов» 

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о нападении ирландского бойца Конора Макрегора на автобус участников турнира UFC 223.
— Это, если угодно, реальная пиар-акция. Возможно, никто не говорил Конору: «Иди громить автобус». Но он чувствует пиар, настолько, что видит: здесь можно получить свою долю внимания, можно хайпануть. Ведь какую он выбрал модель — не на людей напал, а автобус. И 50 тысяч заплатил. Красавец. То есть это спланированная акция, но была и настоящая мужская эмоция. Итог от этого нападения только положительный, если честно. Конору лучше, Хабибу тоже, о них говорят, о UFC тоже. Минусов нет. Да, человек пострадал, рассекли бровь. Ну, это мелочи, тем более для нашего спорта, — приводит слова Гаджиева.
На турнире UFC 223 Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и стал чемпионом организации в легком весе.