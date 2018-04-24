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Тони Беллью хочет «потушить свет» Майклу Биспингу в клетке UFC
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Тони Беллью хочет «потушить свет» Майклу Биспингу в клетке UFC 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО в боксе) признался в интервью talkSPORT, что хотел бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах, а соперником видит экс-чемпиона UFC в средней категории и соотечественника Майкла Биспинга (30-9 в ММА), с которым они уже обсуждали возможную схватку в прошлом году.
«Если не ошибаюсь, дело было в Вегасе на поединке Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора. Я встретился там с несколькими ребятами из UFC. Они спросили: «Ты серьёзно?». И я ответил: «на все 100%». Я с удовольствием выйду в клетку, сама перспектива этого меня будоражит», — сказал Беллью.
«Биспинг может говорить, сколько хочет. И знаете что? Мне это по душе. Я очень уважаю этого парня и не собираюсь переходить черту. Просто уверен, что это будет весело, — продолжает Тони. — Я выключу ему свет, он быстро отправится спать. Если я по кому угодно попаду в четырёхунциевых перчатках — это всё».
Напомним, что на 5 мая в Лондоне (Англия) у Беллью запланирован реванш с Дэвидом Хэем, которого он сенсационно остановил в марте прошлого года.
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