Тони Беллью хочет «потушить свет» Майклу Биспингу в клетке UFC

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО в боксе) признался в интервью talkSPORT, что хотел бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах, а соперником видит экс-чемпиона UFC в средней категории и соотечественника Майкла Биспинга (30-9 в ММА), с которым они уже обсуждали возможную схватку в прошлом году.

«Если не ошибаюсь, дело было в Вегасе на поединке Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора . Я встретился там с несколькими ребятами из UFC. Они спросили: «Ты серьёзно?». И я ответил: «на все 100%». Я с удовольствием выйду в клетку, сама перспектива этого меня будоражит», — сказал Беллью.

«Биспинг может говорить, сколько хочет. И знаете что? Мне это по душе. Я очень уважаю этого парня и не собираюсь переходить черту. Просто уверен, что это будет весело, — продолжает Тони. — Я выключу ему свет, он быстро отправится спать. Если я по кому угодно попаду в четырёхунциевых перчатках — это всё».

Напомним, что на 5 мая в Лондоне (Англия) у Беллью запланирован реванш с Дэвидом Хэем , которого он сенсационно остановил в марте прошлого года.

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