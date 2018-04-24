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Кевин Ли готов избить Нурмагомедова за долю гонорара Макгрегора
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Кевин Ли готов избить Нурмагомедова за долю гонорара Макгрегора 

Vringe.com 3 часа назад
Американский легковес UFC Кевин Ли (17-3) готов и жаждет сразиться с действующим обладателем чемпионского титула — россиянином Хабибом Нурмагомедовым (26-0). А чтобы опередить других многочисленных кандидатов, согласен пойти на уступки.
Напомним, что 21 апреля в Атлантик-Сити (США) Ли одержал досрочную победу (ТКО 5) над бразильцем Эдсоном Барбосой, которого сняли с боя из-за серьёзных повреждений лица.
«Я думаю у нас с Хабибом получится большой бой. Посмотрим, как будут развиваться события, ведь Конор (Макгрегор) — это икс-фактор. Хабиб хочет подождать. Я знаю, что у него скоро Рамадан и всё такое, — приводит слова Ли MMAmania. — Я надеялся на бой в сентябре в России и был бы готов к этому времени, но он хочет подождать до ноября. Я его понимаю и не собираюсь мешать ему делать деньги».
«В UFC хотят вернуть Конора, но сколько они готовы заплатить ему? Что они получат взамен? Всё сводится к цифрам. Я приму этот бой за долю того, что требует Конор, и изобью Хабиба к чертям за эти деньги. Посмотрим, что будет. Мы подойдём к этому вопросу с умом, но, думаю, наш бой возможен и уже рассматривается».
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Источник: Blood&Sweat
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