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Фрэнк Мир: Емельяненко ведет себя как козел, не соглашаясь на интервью
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Фрэнк Мир: Емельяненко ведет себя как козел, не соглашаясь на интервью 

Советский спорт 7 часов назад
«Говорить о себе в интервью по четыре раза за день это не является моим любимым способом провести время. Но есть фанаты, и они хотят тебя услышать. Ты можешь вести себя как козел, как ведет себя Федор, и не соглашаться на интервью, — цитирует Мира RT.com. — Но в этом кроется причина, почему бои Федора тяжело продать на PPV. По этой причине ему сложно заполнить арену. Он выдающийся боец и уважаемый человек. Мне нравится Федор. Он уважительно говорит и не болтает лишнего. Но при этом он не позволяет фанатам узнать себя. Он не позволяет вам узнать, кто он такой. Людям тяжело разделять ценности Федора, потому что его плохо знают.
Я расстроен. Это ограбление фанатов. В мире ММА есть дилемма. Есть бойцы, продающие билеты, но мои дети не стали бы на них равняться. И есть Федор, который может стать образцом, хорошим примером. Но люди не смогут равняться на него, потому что он не общается с журналистами. Это вызывает у меня раздражение, меня беспокоит его поведение. Мне кажется, что у известных людей есть обязанность, ответственность быть примером», — приводит слова Мира RT на русском.
Поединок между россиянином и американцем пройдет 29 апреля в рамках первого раунда Гран-при Bellator в тяжелом весе.
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