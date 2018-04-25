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Нурмагомедов выпустит книгу о самом себе
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Нурмагомедов выпустит книгу о самом себе 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал выход автобиографической книги. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Мы завершили работу над рукописью моей биографии. Теперь обрабатываем материалы к книге. В начале будущей недели расскажу вам о том, на каком варианте названия мы остановились.
Всем спасибо за инициативу и помощь в работе!" — написал 29-летний спортсмен на своей странице в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге.
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