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Джо Роган: Никто в UFC не хочет терять деньги, которые приносит Макгрегор
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Джо Роган: Никто в UFC не хочет терять деньги, которые приносит Макгрегор 

Советский спорт 4 часа назад
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"Никто в UFC не хочет терять деньги, которые приносит Макгрегор. Если он проведёт реванш против Мэйвезера, то UFC будет купаться в деньгах и это спасает Конора от вылета из промоушена", — сказал Роган для MMA Fightning.
Напомним, россияне Артем Лобов и Хабиб Нурмагомедов повздорили после того, как первый оскорблял уроженца Дагестана в прямом эфире. Позже Нурмагомедов устроил перепалку с Лобовом, а преддверии турнира UFC Лобов в компании Конора Макгрегора и других членов его команды совершил нападение на автобус, где находился Нурмагомедов.
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