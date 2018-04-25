Джо Роган: Никто в UFC не хочет терять деньги, которые приносит Макгрегор 

Макс Холлоуэй: Сколько можно спускать все Макгрегору с рук?
"Никто в UFC не хочет терять деньги, которые приносит Макгрегор. Если он проведёт реванш против Мэйвезера, то UFC будет купаться в деньгах и это спасает Конора от вылета из промоушена", — сказал Роган для MMA Fightning.
Напомним, россияне Артем Лобов и Хабиб Нурмагомедов повздорили после того, как первый оскорблял уроженца Дагестана в прямом эфире. Позже Нурмагомедов устроил перепалку с Лобовом, а преддверии турнира UFC Лобов в компании Конора Макгрегора и других членов его команды совершил нападение на автобус, где находился Нурмагомедов.