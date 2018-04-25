Цены демократичные: в Челябинске стартовала продажа билетов на чемпионат России ММА

Сегодня, 25 апреля, в продажу поступили билеты на чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА), который пройдёт в Челябинске 12–13 мая. Зрители смогут попасть на финалы чемпионата страны и профессиональные поединки.

— Цена билетов демократичная — от 300 руб. Предусмотрено несколько категорий мест — зрители могут выбрать для себя удобные места на трибунах арены «Трактор» или в партере вблизи ринга, — сообщила пресс-секретарь соревнований Анна Тябина.

Приобрести билеты на чемпионат России по ММА в Челябинске можно как через интернет, так и в точках продаж городских зрелищных касс.

На чемпионат России по смешанному боевому единоборству приедут более 150 спортсменов. Они выступят в восьми весовых категориях, а также поборются за право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы.