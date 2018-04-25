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Цены демократичные: в Челябинске стартовала продажа билетов на чемпионат России ММА
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Цены демократичные: в Челябинске стартовала продажа билетов на чемпионат России ММА 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
Сегодня, 25 апреля, в продажу поступили билеты на чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА), который пройдёт в Челябинске 12–13 мая. Зрители смогут попасть на финалы чемпионата страны и профессиональные поединки.
— Цена билетов демократичная — от 300 руб. Предусмотрено несколько категорий мест — зрители могут выбрать для себя удобные места на трибунах арены «Трактор» или в партере вблизи ринга, — сообщила пресс-секретарь соревнований Анна Тябина.
Приобрести билеты на чемпионат России по ММА в Челябинске можно как через интернет, так и в точках продаж городских зрелищных касс.
На чемпионат России по смешанному боевому единоборству приедут более 150 спортсменов. Они выступят в восьми весовых категориях, а также поборются за право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы.
Специальным гостем турнира станет чемпион UFC в лёгком весе российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Он проведет семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области и поприсутствует на финальной части чемпионата и профессиональных поединках с участием лучших южноуральских бойцов ММА и их соперников из Европы, Африки и Южной Америки.
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