Американский боец MMA нанял охрану для защиты от соперников

Американский спортсмен Колби Ковингтон нанял вооруженную охрану для защиты от соперников. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) несколько раз подвергался нападениям со стороны противников во время мероприятий.

"Мы уже приняли меры по этому вопросу. У моего агента куча денег, так что он нанял команду охранников. Теперь на всех мероприятиях со мной будет вооруженная охрана", — цитирует Ковингтона MMAJunkie.

Также спортсмен подчеркивает, что является бойцом, а не уличным бандитом, поэтому не привык размахивать руками за пределами ринга.

"Моим соперникам нужно поучиться контролировать эмоции", — сказал Ковингтон.

Ранее сообщалось, что однорукий боец Ник Ньюэлл может дебютировать в UFC.