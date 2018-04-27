Ещё
Американский боец пообещал, что голова Нурмагомедова будет отлетать от кулаков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американский боец пообещал, что голова Нурмагомедова будет отлетать от кулаков 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец Колби Кавингтон рассказал, что будет с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если тот согласится провести с ним поединок в среднем весе. Слова Кавингтона приводит MMA Junkie.
"Думаю, вещи, которые делает Хабиб, хороши для легкого веса, но в полусреднем это дерьмо не взлетит. Какой-то там самбист не потянет этот дивизион и бой со мной.
В полусреднем весе его голова будет отлетать от кулаков, а яйца будут лежать на лбу — как и у многих других", — сказал Кавингтон.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как сборной России по футболу остановить лидера национальной команды Египта Мохаммеда Салаха на чемпионате мира 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Александр Емельяненко пожелает Федору удачи перед боем с Миром Федор Емельяненко рассказал о ходе подготовки к бою против Мира Боец Нурмагомедов намерен провести бой с Макрегором и Порье
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Бьорндален перешел на собак24
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение