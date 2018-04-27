Американский боец пообещал, что голова Нурмагомедова будет отлетать от кулаков

Американский боец Колби Кавингтон рассказал, что будет с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если тот согласится провести с ним поединок в среднем весе. Слова Кавингтона приводит MMA Junkie.

"Думаю, вещи, которые делает Хабиб, хороши для легкого веса, но в полусреднем это дерьмо не взлетит. Какой-то там самбист не потянет этот дивизион и бой со мной.

В полусреднем весе его голова будет отлетать от кулаков, а яйца будут лежать на лбу — как и у многих других", — сказал Кавингтон.