Команда Нурмагомедова проведет бой против Макгрегора

Команда Нурмагомедова хочет в ноябре провести бой против Макгрегора

Ранее Нурмагомедов сообщал о желании провести поединок в ноябре. В качестве предполагаемых соперников российский боец называл американца Дастина Порье и Макгрегора.

"Конкретных переговоров [с Макгрегором] нет. Пока у нас план, чтобы Хабиб подрался [с ним] в ноябре", — сказал Магомедов.

В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей в пятираундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор в преддверии того шоу напал на автобус, в котором находились бойцы организации, в том числе Нурмагомедов.

Макгрегор не проводил боев по правилам ММА с ноября 2016 года. 6 августа прошлого года в поединке по правилам бокса ирландец техническим нокаутом проиграл американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему. Макгрегор заработал за бой более $100 млн В поединках по правилам ММА ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения.