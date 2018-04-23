Появление бывшего рестлера в UFC вызвало негодование у фанатов ММА

Американский боец смешанных боевых единоборств и бывший профессиональный рестлер Филлип Джек Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, появился на постере главного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает "Советский спорт"

Появление бывшего рестлера, который должен провести поединок против Майка Джексона, вызвало негодование у поклонников соревнования.

В частности, зрители отметили, что участие СМ Панка в поединке UFC несет исключительно коммерческий характер.

Джек Брукс провел один поединок в карьере ММА и потерпел поражение от Микки Галла , который применил удушающий прием.