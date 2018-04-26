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Фрэнк Мир: Сейчас Федор Емельяненко падает после ударов, которые 10 лет назад его бы никогда не свалили
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Фрэнк Мир: Сейчас Федор Емельяненко падает после ударов, которые 10 лет назад его бы никогда не свалили 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Американский боец смешанного стиля Фрэнк Мир в преддверии встречи с Федором Емельяненко в рамках турнира Bellator отметил, что россиянин уже давно не обладает былой силой.
— Когда я был моложе и смотрел рейтинги, будучи чемпионом мира — рейтинги не UFC, а Sherdog и прочие — я видел, что я второй, а не первый, — приводит слова Мира Yahoo Sports. — И никогда не мог стать первым, потому что Федор дрался в Pride, и перспективы хотя бы попытаться исправить это были тщетны. Я не могу сказать, что предстоящий поединок с Емельяненко будет таким же, каким он мог стать много лет назад… Сейчас любой, даже слабоумный, видит, что Федор падает после ударов, которые десять лет назад его бы никогда не свалили. Суть в том, что если я побью его, все будут говорить, что от былого Емельяненко осталась только тень. А вот если бы я справился с ним много лет назад, то все сказали бы, что мне просто повезло. В то время Федор был окружен особой аурой и мифами, будто он не человек и его невозможно победить.
Напомним, что Емельяненко и Мир встретятся на турнире Bellator 198 в Чикаго.
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