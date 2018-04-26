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Фрэнк Мир: У Емельяненко нет правильной техники работы у сетки
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Фрэнк Мир: У Емельяненко нет правильной техники работы у сетки 

Советский спорт 6 часов назад
Федор против целого Мира. Бой в Роузмонте станет последним в карьере Императора?
— Когда вы обсуждаете Федора и говорите, что он один из величайших тяжеловесов мира, я отвечаю: «Мы говорим о клетке или ринге?» Это важное различие. Настолько же важное как различие тенниса на гравии и на траве… В боксерском ринге по правилам Pride Федор является одним из Зала Славы, одним из пяти лучших тяжеловесов в истории. Но для клетки он маловат, у него нет правильной техники работы у сетки. Не уверен, что в этом случае могу считать его одним из пяти лучших тяжеловесов в истории.
Давний спор бойцов: Pride или UFC? Мне удалось несколько раз доказывать свое против чемпионов Pride. Мирко Филипович считали монстром. Ногейра добился успеха в UFC с несколькими победами и вышел на меня. И я тоже его победил. Предстоящий бой добавит еще одно имя в список. Федор был первым номером. Длительное время. Я солгал бы вам, если бы заявил, что не думал об это все время, — заявил Мир.
Поединок Фрэнк Мир — Федор Емельяненко в рамках Гран-при Bellator состоится 28 апреля.
Как завершится карьера Федора Емельяненко в ММА?
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