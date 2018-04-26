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Глава Bellator: Наше Гран-при тяжеловесов сделано лучше, чем Гран-при Strikeforce 2011 года
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Глава Bellator: Наше Гран-при тяжеловесов сделано лучше, чем Гран-при Strikeforce 2011 года 

Советский спорт 6 часов назад
— Один из самых значимых наших турниров в тяжелом весе прошел в 2011 году [в промоушене Strikeforce]. Вспомните, как много киллеров у нас было в турнире. И все идеально подходили для него. Нам нужно сделать это снова. И мне кажется, что мы делаем турнир лучше, чем в прошлый раз, — цитирует Кокера telegraph.co.uk. — Если смотреть на все цифровые технологии, которые мы сейчас используем на турнирах, то становится очевидно, что мы делаем более качественный продукт для Bellator.
В рамках четвертьфинала Гран-при Федор Емельяненко 28 апреля сразится с американцем Фрэнком Миром.
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