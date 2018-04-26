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Тренер Макгрегора: UFC не хватает Конора, и он вернётся
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Тренер Макгрегора: UFC не хватает Конора, и он вернётся 

Чемпионат.com 4 часа назад
Оуэн Родди, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, заявил, что его подопечный намерен вернуться в октагон.
«Не могу сказать, когда это случится, но Макгрегор точно вернётся в октагон. Очевидно, что UFC не хватает Конора, его экстравагантности, и он обязательно вернётся. Уверен, все в мире хотят нового боя Макгрегора в UFC, и чем скорее это случится, тем будет лучше для всех поклонников смешанных боевых единоборств», — сказал Родди Express Sport.
Ирландец, напомним, не выступает с 12 ноября 2016 года и своей победы на UFC 205.
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