Тренер Макгрегора: UFC не хватает Конора, и он вернётся

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора , заявил, что его подопечный намерен вернуться в октагон.

«Не могу сказать, когда это случится, но Макгрегор точно вернётся в октагон. Очевидно, что UFC не хватает Конора, его экстравагантности, и он обязательно вернётся. Уверен, все в мире хотят нового боя Макгрегора в UFC, и чем скорее это случится, тем будет лучше для всех поклонников смешанных боевых единоборств», — сказал Родди Express Sport.

Ирландец, напомним, не выступает с 12 ноября 2016 года и своей победы на UFC 205.