Эксперты оценили шансы на победу Емельяненко над американцем Фрэнком Миром

Российские бойцы выразили мнения по поводу итогов грядущего боя.

28 апреля промоушен смешанных единоборств Bellator проведет очередной турнир. Главным событием вечера станет встреча россиянина Федора Емельяненко и американца Фрэнка Мира. Бой состоится в рамках гран-при тяжеловесов. Шансы россиянина на победу оценили его «коллеги по цеху».

Бронзовый призер Pride, участник турниров K-1, Dream, Strikeforce M-1 Global тяжеловес Сергей Харитонов затруднился назвать фаворита предстоящего поединка.

«Думаю, шансы — 50 на 50. Мир не выступал уже пару лет, Федор проиграл свой последний бой. Не могу отдать кому-то предпочтение. Повторюсь, шансы равны», — передают слова Харитонова сайт Sport24.

Боец смешанных единоборств и двукратный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов рассказал о своей недавней встрече с соперником Емельяненко Фрэнком Миром

«Когда я встречал Мира навскидку месяца 2-3 назад, он был в не самой лучшей форме. Как мне показалось, вес у него был килограммов 135. Он был с очень большим лишним весом, и набрать хорошую форму, чтобы показать высокий уровень, в такие кратчайшие сроки крайне тяжело. Я понимаю, сколько мне без лишнего веса понадобится времени, чтобы с нуля набрать форму и выступать, а в его состоянии… Я не знаю, насколько он смог набрать форму», — передают слова Гольцова РИА Новости

Спортсмен отметил, что бой в любом случае вызывает большой интерес и интригу, так как шансы есть у обоих бойцов. Гольцов отметил, что и Емельяненко, и Мир уже не раз проходили пик спортивной формы, но он верит, что российский боец сможет показать достойный уровень.