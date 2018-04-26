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Денис Гольцов: Не знаю, насколько Мир набрал форму
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Денис Гольцов: Не знаю, насколько Мир набрал форму 

Советский спорт 2 часа назад
«Когда я встречал Мира навскидку месяца 2-3 назад, он был в не самой лучшей форме. Как мне показалось, вес у него был килограммов 135. Он был с очень большим лишним весом, и набрать хорошую форму, чтобы показать высокий уровень, в такие кратчайшие сроки крайне тяжело. Я понимаю, сколько мне без лишнего веса понадобится времени, чтобы с нуля набрать форму и выступать, а в его состоянии… Я не знаю, насколько он смог набрать форму», — передают слова Гольцова "РИА Новости".
Бой между Емельяненко и Миром состоится 28 апреля на турнире Bellator в Чикаго, США.
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