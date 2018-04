Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда проведёт первую защиту

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (26-0) собирается провести первую защиту титула в конце года, о чём сообщил в Instagram. Напомним, что Нурмагомедов завоевал вакантный титул 7 апреля на турнире UFC 223, победив по очкам Эла Якуинту.

«Лёгкий дивизион всегда был самым конкурентным в UFC. В данный момент ситуация очень накалённая, есть Конор (Макгрегор), есть Тони (Фергюсон), есть (Дастин) Порье, (Кевин) Ли и (Эдди) Альварес, каждый из них хорош по своему. С любым из них получится хороший, конкурентный бой. Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми, кого мне предлагали, и сейчас тем более не собираюсь выбирать соперника. Я собираюсь вернуться в ноябре или в декабре. Какое решение UFC примет, то и приму», — написал Хабиб.

Lightweight division is the most competitive division in #UFC At this moment, atmosphere is very heated: there is Conor and Tony, Porier, Lee and Alvarez, all of them are good. Fight with any of these guys would be very interesting and competitive. I never choose opponent, fought with any fighter who was offered me to fight, and I’m not going to change that. I’m coming back November — December to defend my belt. Whoever @ufc decide to fight me with, I’ll sign. Лёгкий дивизион всегда был самым конкурентным в #ufc В данный момент ситуация очень накалённая, есть Конор, есть Тони, есть Порье, Ли и Альварез, каждый из них хорош по своему. С любым из них получится хороший, конкурентный бой. Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми кого мне предлагали и сейчас тем более не собираюсь выбирать соперника. Я собираюсь вернуться в ноябре или в декабре ИншаАллагь. Какое решение #ufc примет то и приму. #bigdramashow #ufclightweight #mma #ufc #победатолькоотВсевышнего #inshaaAllah

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

22 Апр 2018 в 1:46 PDT Читайте также: Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом — Фергюсон

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.