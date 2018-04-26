Мирзаева сняли с турнира после конфликта с Нурмагомедовым

Чемпиона мира по боевому самбо, выступающего в смешанных единоборствах Расула Мирзаева сняли с турнира АСВ 86 из-за конфликта с кем-то из приближённых действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова

«У Расула есть конфликт с Хабибом Нурмагомедовым. И что-то произошло вновь. В результате перепалка с кем-то из приближенных к Хабибу переросла в драку. Мирзаев получил несколько травм, которые не позволили ему выступить на турнире АСВ 86», — сообщается на фан-странице бойца смешанных единоборств, чемпиона Европы по версии Fight Night Зубаира Тухугова.

Также отмечается, что на данный момент не ясно, когда Мирзаев сможет вернуться в клетку