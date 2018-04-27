Тренер Нурмагомедова проведет мастер-класс на открытии академии единоборств на Урале 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Адбулманап Нурмагомедов проведет мастер-класс на открытии академии единоборств в Екатеринбурге 4 мая. Об этом в пятницу сообщили в пресс— службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions.
"4 мая в Екатеринбурге академия единоборств Русской медной компании (РМК) впервые откроет двери для гостей и спортсменов и примет свой первый турнир по профессиональному боксу! В открытии примут участие Константин Цзю, Александр Емельяненко и Иван Штырков. Украшением открытия станут мастер-класс для детей от Адбулманапа Нурмагомедова — отца и тренера Хабиба и турнир по профессиональному боксу, в рамках которого пройдет 13 поединков", — сообщили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова, что академию единоборств откроют в мае 2018 года в Екатеринбурге. По его словам, в ней будут представлены различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, карате, самбо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, грэпплинг. «Это делается для детей и сборной команды РМК. Проект реализуется РМК совместно с правительством Свердловской области и губернатором», — сказал он, не уточнив сумму инвестиций в объект.
Территориально здание будет расположено недалеко от арены «Уралец» (домашняя арена ХК «Автомобилист» — прим. ТАСС).