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У него на лбу будут чужие шары — Ковингтон предсказал судьбу Хабиба в новом весе
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У него на лбу будут чужие шары — Ковингтон предсказал судьбу Хабиба в новом весе 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Американский полусредневес UFC Колби Ковингтон (13-1) высказал мнение, что у нынешнего чемпиона промоушена в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (26-0) не получится доминировать в партере столь же убедительно, если он решит сменить категорию и подняться выше.
«Это дерьмо работает только в лёгком дивизионе, но оно не прокатит в полусреднем весе, — заявил Ковингтон в интервью MMAjunkie. — Перед вами борец национального уровня, а не какой-то чувак из самбо, так что если он поднимется в полусредний вес, его голова быстро окажется внизу, а на лбу будут красоваться чужие шары. Я бы не сказал, что он сильно впечатляет в лёгком весе. Он даже не смог прикончить риэлтора, и это весьма печально».
Примечательно, что в следующем бою Ковингтон поборется за титул «временного» чемпиона в поединке против бразильца Рафаэля дос Аньоса, которого Нурмагомедов уверенно победил по очкам четыре года назад. Вот что об этом думает Колби:
«Я пару раз смотрел этот бой. Хабиб просто шёл вперед, искал возможность для тэйкдауна и прессинговал. У него нет ударной мощи, и он не такой разносторонний боец, как я. Я бью соперников в стойке, и бью их в партере. Мне без разницы. Парням нужно больше беспокоиться о поединке со мной, чем о встрече с Хабибом. Он однообразный, а я самый разносторонний боец на планете».
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Источник: FightTime
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