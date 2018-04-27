Ян: во втором, максимум в третьем раунде Фрэнк Мир «отлетит» 

Чемпион ACB Пётр Ян, подписавший контракт с UFC, поделился ожиданиями от поединка четвертьфинала Гран-при Bellator между Фёдором Емельяненко и Фрэнком Миром.
«У Феди больше шансов, чем у Фрэнка Мира. Думаю, Емельяненко победит. Я вижу бой таким: в первом раунде Фёдор будет двигаться, «расстреливать» Мира, тот же постарается заклинчевать, зажать Емельяненко габаритами. Думаю, во втором, максимум в третьем раунде Мир «отлетит». Болевые Мира? Федя — опытный боец, он на это не попадётся», — сказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.