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Александр Емельяненко пожелает Федору удачи
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Александр Емельяненко пожелает Федору удачи перед боем с Миром 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Младший брат Федора Емельяненко Александр пожелает ему удачи перед боем с Фрэнком Миром. Слова бойца приводит "Спорт-экспресс".
"Пожелаю Федору удачи перед поединком. После боя тоже попробую связаться. Но у него сейчас телефон наверняка отключен, чтобы никто не докучал. Я тоже перед боем так делаю", — рассказал Александр.
Также боец отметил, что перед подготовкой к бою не рассказывает в какой гостинице он остановился.
"Уверен, что сейчас телефон у Федора отключен. Но смс напишу, пожелаю удачи.
Он в любом случае фаворит — перед каждым боем. Другое дело, я сейчас не знаю, в какой именно форме Федор находится.
Я с ним очень давно не тренировался, не знаю, каковы его нынешние физические и технические возможности. Об этом лучше спрашивать у спарринг-партнеров Федора, у его тренеров или у него самого", — поделился спортсмен.
Бой Федора Емельяненко и Фрэнка Мира пройдет 29 апреля в рамках Гран-при тяжеловесов Bellator.
Ранее американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир сравнил Федора Емельяненко с козлом.
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