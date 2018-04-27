Рефери в MMA назвал не того победителя. Весь спектр эмоций одного человека за 40 секунд

Курьезом закончился бой турнира по смешанным единоборствам в Анкоридже между Дэвидом Букером и Элайджей Терреллом. По окончании поединка Террелл был неожиданно для всех объявлен победителем. Он уже успел порадоваться этому решению, как вдруг рефери извинился и сказал, что назвал победителем не того человека. На самом деле решением судей победу одержал Букер.

При этом рефери, поднимавший руку победителю, ошибки не допустил. Перед повторной процедурой объявления победителя Букер подошел и обнял Террелла.

#Psych… #DoublePsych#AFC139 pic.twitter.com/FX9o2ooeQ1

— UFC Fight Pass (@UFCFightPass) 19 апреля 2018 г.