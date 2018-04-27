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Рефери в MMA назвал не того победителя. Весь спектр эмоций одного человека за 40 секунд
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Рефери в MMA назвал не того победителя. Весь спектр эмоций одного человека за 40 секунд 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Курьезом закончился бой турнира по смешанным единоборствам в Анкоридже между Дэвидом Букером и Элайджей Терреллом. По окончании поединка Террелл был неожиданно для всех объявлен победителем. Он уже успел порадоваться этому решению, как вдруг рефери извинился и сказал, что назвал победителем не того человека. На самом деле решением судей победу одержал Букер.
При этом рефери, поднимавший руку победителю, ошибки не допустил. Перед повторной процедурой объявления победителя Букер подошел и обнял Террелла.
#Psych… #DoublePsych#AFC139 pic.twitter.com/FX9o2ooeQ1
— UFC Fight Pass (@UFCFightPass) 19 апреля 2018 г.
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