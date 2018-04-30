Американский боец Мир пока не решил, где будет выступать после поражения от Емельяненко

Емельяненко в ночь на воскресенье нокаутировал Мира на 48-й секунде первого раунда в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator.

"Со здоровьем у меня все хорошо. Я подписывал контракт с Bellator, но он не был на несколько боев. Пока не знаю, где продолжу карьеру", — сказал Мир.

Мир является бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). До боя с Емельяненко американец не выступал в течение двух лет в связи с травмами, а также дисквалификацией за применение запрещенных веществ.

Всего в активе 38-летнего спортсмена 18 побед и 12 поражений в ММА.