Емельяненко назвал своего следующего соперника Соннена хорошим человеком

ТАСС , 29 апреля. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко назвал хорошим человеком американца Чейла Соннена, с которым ему предстоит провести полуфинальный поединок турнира за пояс Bellator в тяжелом весе. Слова россиянина приводит портал mmajunkie.com.

"Мне кажется, Чейл хороший человек. Когда мы встречаемся в отеле или где-то в другом месте, мы по— дружески разговариваем, — рассказал Емельяненко. — На публике, конечно, он ведет себя вызывающе, но я знаю его с другой стороны".

В четвертьфинале турнира Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Фрэнка Мира. «Бой прошел не совсем так, как я планировал, потому что легкий удар я пропустил. Фрэнк — замечательный боец, думающий», — отметил россиянин.

Емельяненко также рассказал, что обсуждал с президентом Bellator Скоттом Кокером возможность проведения турнира в России. «Мы уже ведем переговоры, и до боя [с Миром] вели, но бой только закончился. Встретимся, поговорим, наметим ближайшие планы», — сообщил российский боец.

41-летний Емельяненко за карьеру провел 43 боя, победив в 37 из них (28 — досрочно), еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах (ММА).