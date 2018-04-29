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Емельяненко назвал своего следующего соперника Соннена хорошим человеком
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Емельяненко назвал своего следующего соперника Соннена хорошим человеком 

ТАСС 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
ТАСС, 29 апреля. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко назвал хорошим человеком американца Чейла Соннена, с которым ему предстоит провести полуфинальный поединок турнира за пояс Bellator в тяжелом весе. Слова россиянина приводит портал mmajunkie.com.
"Мне кажется, Чейл хороший человек. Когда мы встречаемся в отеле или где-то в другом месте, мы по— дружески разговариваем, — рассказал Емельяненко. — На публике, конечно, он ведет себя вызывающе, но я знаю его с другой стороны".
В четвертьфинале турнира Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Фрэнка Мира. «Бой прошел не совсем так, как я планировал, потому что легкий удар я пропустил. Фрэнк — замечательный боец, думающий», — отметил россиянин.
Емельяненко также рассказал, что обсуждал с президентом Bellator Скоттом Кокером возможность проведения турнира в России. «Мы уже ведем переговоры, и до боя [с Миром] вели, но бой только закончился. Встретимся, поговорим, наметим ближайшие планы», — сообщил российский боец.
41-летний Емельяненко за карьеру провел 43 боя, победив в 37 из них (28 — досрочно), еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах (ММА).
ТАСС: последние новости
Емельяненко заявил, что не получил серьезных повреждений в бою Гран-при Bellator с Миром Федор Емельяненко заявил, что уделил много внимания борьбе перед боем с Миром Емельяненко нокаутировал Мира, одержав одну из самых быстрых побед в карьере
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