Федор Емельяненко обошел брата по рейтингу тяжеловесов 

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу над американцем Фрэнком Миром, которая позволила ему подняться в рейтинге тяжеловесов. Об этом сообщает «Советский спорт».
По обновленному рейтингу от портала Fight Matrix, Емельяненко находится на 23-ей строчке.
Таким образом, он обошел своего брата, 36-летнего Александра, который располагается на 33-м месте.
Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств (ММА) Чейл Соннен раскритиковал Емельяненко за неправильные тренировки.