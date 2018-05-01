Ещё
Федор Емельяненко обошел брата по рейтингу тяжеловесов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Емельяненко обошел брата по рейтингу тяжеловесов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу над американцем Фрэнком Миром, которая позволила ему подняться в рейтинге тяжеловесов. Об этом сообщает «Советский спорт».
По обновленному рейтингу от портала Fight Matrix, Емельяненко находится на 23-ей строчке.
Таким образом, он обошел своего брата, 36-летнего Александра, который располагается на 33-м месте.
Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств (ММА) Чейл Соннен раскритиковал Емельяненко за неправильные тренировки.
Газета.Ru: последние новости
Российский боец Магомедшарипов надеется получить пояс чемпиона UFC Емельяненко о допросе ФБР: меня не обвиняли в том, что я русский шпион Президент UFC назвал место проведения боя между Нурмагомедовым и Макгрегором
Комментарии  Ещё 120 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы ополчились на Кафельникова7
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201825
Боярский высказался об испорченном граффити1
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар135
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение