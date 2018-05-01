Федор Емельяненко обошел брата по рейтингу тяжеловесов

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу над американцем Фрэнком Миром , которая позволила ему подняться в рейтинге тяжеловесов. Об этом сообщает «Советский спорт».

По обновленному рейтингу от портала Fight Matrix, Емельяненко находится на 23-ей строчке.

Таким образом, он обошел своего брата, 36-летнего Александра, который располагается на 33-м месте.