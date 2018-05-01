Президент Международной федерации самбо поздравил Емельяненко с победой

"От имени Международной федерации самбо и всего самбистского сообщества поздравляю Федора Емельяненко с победой.

Федор в очередной раз продемонстрировал блестящую технику как в стойке, так и в партере, проявив бойцовский характер и способность держать удар", — заявил функционер.

Ранее Мир рассказал о планах на будущее после поражения от Федора Емельяненко в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator.