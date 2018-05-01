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Президент Международной федерации самбо поздравил Емельяненко с победой
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Президент Международной федерации самбо поздравил Емельяненко с победой 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков поздравил российского бойца Федора Емельяненко с победой в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator над американцем Фрэнком Миром. Слова специалиста передает газета «Известия».
"От имени Международной федерации самбо и всего самбистского сообщества поздравляю Федора Емельяненко с победой.
Федор в очередной раз продемонстрировал блестящую технику как в стойке, так и в партере, проявив бойцовский характер и способность держать удар", — заявил функционер.
Ранее Мир рассказал о планах на будущее после поражения от Федора Емельяненко в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator.
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