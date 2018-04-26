Харитонов оценил шансы Емельяненко в бою с Миром

— Думаю, шансы 50 на 50. Мир не выступал уже пару лет, Федор проиграл свой последний бой. Не могу отдать кому-то предпочтение. Повторюсь, шансы равны, — приводит слова Харитонова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.

Напомним, Мир и Емельяненко встретятся между собой 29 апреля в рамках четвертьфинального поединка Гран-При тяжеловесов Bellator.